найдите sin альфа, если cos альфа=0,6 и пи меньше альфа меньше 2пи

Геометрия
найдите sin альфа, если cos альфа=0,6 и пи меньше альфа меньше 2пи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по основному тригонометрическому тождеству sin альфа=корень(1-cos^2 альфа) или sin альфа=-корень(1-cos^2 альфа) (одно из двух)   пи<альфа<2пи, поэтому знак sin альфа будет отрицательным, т.е.sin альфа=-корень(1-cos^2 альфа)= =-корень(1-0.6^2)=-0.8   Ответ:sin альфа=-0.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в школе 740 учеников. Докажи, что трое из них празднуют день рождение в один день
Ответить
Математика
      1)какая из данных точек совпадает на координатном луче,с точкой М(24/40):   а) А(2/10)   б) В(9/15)     в) С(8/10)   г)D(10/15)?     2)скольк...
Ответить
Химия
осуществите превращения: хлорид железа(3)-гидроксид железа(3)-оксид железа(3)-нитрат железа(3)
Ответить
Математика
какая из данных частных наибольшее: а)14:8   б)40:16   в)88:32  г)10:24?
Ответить
Экономика
Как египтяне перешли от изображения значков целого слова к изображению значком отдельного звука
Ответить