найдите sin альфа, если cos альфа=0,6 и пи меньше альфа меньше 2пи
Геометрия
найдите sin альфа, если cos альфа=0,6 и пи меньше альфа меньше 2пи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по основному тригонометрическому тождеству sin альфа=корень(1-cos^2 альфа) или sin альфа=-корень(1-cos^2 альфа) (одно из двух) пи<альфа<2пи, поэтому знак sin альфа будет отрицательным, т.е.sin альфа=-корень(1-cos^2 альфа)= =-корень(1-0.6^2)=-0.8 Ответ:sin альфа=-0.8
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