1)какая из данных точек совпадает на координатном луче,с точкой М(24/40): а) А(2/10) б) В(9/15) в) С(8/10) г)D(10/15)? 2)сколько двенадцатых долей часа содержится в 18 мин? ...

Математика

1)какая из данных точек совпадает на координатном луче,с точкой М(24/40): а) А(2/10) б) В(9/15) в) С(8/10) г)D(10/15)? 2)сколько двенадцатых долей часа содержится в 18 мин? 3 а)5/18 б)5/12 в)3--- г)другой ответ. 5 помогите до завтра надо?

Автор: Гость