1)какая из данных точек совпадает на координатном луче,с точкой М(24/40): а) А(2/10) б) В(9/15) в) С(8/10) г)D(10/15)? 2)сколько двенадцатых долей часа содержится в 18 мин? ...
Математика
1)какая из данных точек совпадает на координатном луче,с точкой М(24/40): а) А(2/10) б) В(9/15) в) С(8/10) г)D(10/15)? 2)сколько двенадцатых долей часа содержится в 18 мин? 3 а)5/18 б)5/12 в)3--- г)другой ответ. 5 помогите до завтра надо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/10=8/40 9/15=3/5=8/40 8/10=4/5=32/40 10/15=2\3 поєтому ответ б) В(9/15) час это 60 минут, одна 12 доля часа это 60:12=5 мин в 18 минутах содержится 18\5 двенадцатых долей часа из вариантов ответов я так понимаю правильный ответ г)другой ответ.
Гость:
2/10=8/40 9/15=3/5=8/40 8/10=4/5=32/40 10/15=2/3 Ответ:б)B(9/15)
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