      1)какая из данных точек совпадает на координатном луче,с точкой М(24/40):   а) А(2/10)   б) В(9/15)     в) С(8/10)   г)D(10/15)?     2)сколько двенадцатых долей часа содержится в 18 мин?                                   ...

Математика
      1)какая из данных точек совпадает на координатном луче,с точкой М(24/40):   а) А(2/10)   б) В(9/15)     в) С(8/10)   г)D(10/15)?     2)сколько двенадцатых долей часа содержится в 18 мин?                                     3 а)5/18     б)5/12      в)3---             г)другой ответ.                                     5                                                                 помогите до завтра надо?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/10=8/40 9/15=3/5=8/40 8/10=4/5=32/40 10/15=2\3   поєтому ответ б) В(9/15) час это 60 минут, одна 12 доля часа это 60:12=5 мин в 18 минутах содержится 18\5 двенадцатых долей часа из вариантов ответов я так понимаю правильный ответ г)другой ответ.
Гость:
2/10=8/40 9/15=3/5=8/40 8/10=4/5=32/40 10/15=2/3 Ответ:б)B(9/15)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
осуществите превращения: хлорид железа(3)-гидроксид железа(3)-оксид железа(3)-нитрат железа(3)
Ответить
Математика
какая из данных частных наибольшее: а)14:8   б)40:16   в)88:32  г)10:24?
Ответить
Экономика
Как египтяне перешли от изображения значков целого слова к изображению значком отдельного звука
Ответить
Алгебра
1) 7-4(3x-1)=5(1-2x) 2) 3(x-1,5)+2x=5(x-0,9) 3)6-1=-1       4 4)1 1-2x=-3       3
Ответить
Английский язык
 с этими тремя словами to do a crossword to read to recite создайте стверджувальну форму , вопросительную , заперечливу 
Ответить