осуществите превращения: хлорид железа(3)-гидроксид железа(3)-оксид железа(3)-нитрат железа(3)

Химия
осуществите превращения: хлорид железа(3)-гидроксид железа(3)-оксид железа(3)-нитрат железа(3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3 2Fe(OH)3  = Fe2O3 + 3H2O (t) Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O  
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