Чтобы нагреть 110 г алюминия на 90 °С, требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплоемкость алюминия.
Физика
Чтобы нагреть 110 г алюминия на 90 °С, требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплоемкость алюминия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]Q=Cm\bigtriangleup t^o\Rightarrow C= \frac{Q}{m \bigtriangleup t^o} \\ C= \frac{9100Dg}{0,11_K_\Gamma*90^oC}\approx 919 \frac{Dg}{_K_\Gamma*^oC} [/latex]
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