найдите производную функции f(x)=кореньx sinx
Алгебра
найдите производную функции f(x)=кореньx sinx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=sqrt(x)*sin(x) f=u*x f '(x)=u'u +v'u) f '(x)=(1/(2(sqrt(x))*sin(x)+sqrt(x)*cos(x)
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