помогите написать текст про добру людину
Қазақ тiлi
помогите написать текст про добру людину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
людина,яказнаещо таке добро,-хоч вистачаэ навiть не знати,а лише прочувати,-мимоволi,залюблююэтьсяв нього. тому кожна людина повина бути доброю.
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