В футбольной команде пятого класса 7 человек.Члены команды выбирают вратаря и капитана.Сколькими спосабами это можно сделать?
Математика
В футбольной команде пятого класса 7 человек.Члены команды выбирают вратаря и капитана.Сколькими спосабами это можно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
капитана команды можно выбрать из 7 человек, после этого вратаря выбираем из 6 человек. Получается, что капитана можно выбрать 7ю способами, а вратаря 6ю. Ответ: 6*7= 42 42 способа
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