ОПРЕДЕЛИТЕ МАССЫ И ХИМИЧЕСКИЕ КОЛИЧЕСТВА ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛИ СУЛЬФАТА МАССОЙ 68,4 ГРАММА
Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ МАССЫ И ХИМИЧЕСКИЕ КОЛИЧЕСТВА ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛИ СУЛЬФАТА МАССОЙ 68,4 ГРАММА
Ответ(ы) на вопрос:
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2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O n(Al2(SO4)3) = m(Al2(SO4)2/M(Al2(SO4)3) = 68,4/342 = 0,2 моль. По уравнению (H2SO4) = 3*n(Al2(SO4)3) = 3*0,2 = 0,6 моль. m(H2SO4) = n(H2SO4)*M(H2SO4) = 0,6*98 = 58,8 г. По уравнению n(Al(OH)3) = 2*n(Al2(SO4)3) = 2*0,2 = 0,4 моль m(Al(OH)3) = n(Al(OH)3)*M(Al(OH)3) = 0,4*78 = 31,2 г.
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