в классе 111100% девочек и 1100 мальчиков .Сколько учеников в классе?
Экономика
в классе 111100% девочек и 1100 мальчиков .Сколько учеников в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти числа заданы в двоичной системе счисления, переведем их в десятичную и решим задачу: 111100% = 60% девочек 1100 = 12 мальчиков 12 мальчиков составляют 40% учащихся в классе Составим пропорцию 12 - 40% х - 100% х = 12 * 100 : 40 = 30 Ответ. В классе 30 учеников.
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