Самолёт пролетел расстояние в 8 раз большее, чем поезд прошел за 3 ч. С какой скоростью шёл поезд, если самолёт пролетел 1680 км?
Математика
Самолёт пролетел расстояние в 8 раз большее, чем поезд прошел за 3 ч. С какой скоростью шёл поезд, если самолёт пролетел 1680 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд проехал в 8 раз меньше, чем пролетел самолет, то есть 1680 / 8 = 210 км, поэтому его средняя скорость 210 / 3 = 70 км/ч.
Гость:
1680 : 8 = 210 (км) прошел поезд 210 : 3 = 70 (км/ч) скорость поезда. Ответ. 70 км/ч.
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