Самолёт пролетел расстояние в 8 раз большее, чем поезд прошел за 3 ч. С какой скоростью шёл поезд, если самолёт пролетел 1680 км?

Математика

Самолёт пролетел расстояние в 8 раз большее, чем поезд прошел за 3 ч. С какой скоростью шёл поезд, если самолёт пролетел 1680 км?

Автор: Гость