найти углы ромба,если его сторона образует с диогоналями углы,разность которых равна 30*
Геометрия
найти углы ромба,если его сторона образует с диогоналями углы,разность которых равна 30*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - один угол у - другой угол х+у=90 х-у=30 - решаем ситстему способом сложения 2х=120 х=60, у=30 Углы ромба в два раза больше, значит они 120 град и 60 град соответственно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
диаметр колеса велосипедиста 60 см.Какое расстояние проедет велосипедист,если колесо совершит 5 оборотов?
Математика
запиши выражения и найди их значения сумма чисел 4 и 3,разность чисел 9 и 4,из числа 8 вычесть 8,к числу 10 прибавить 7
Литература
определи,чем отличаются друг от друга сказка и сказ.Отметь отличия. Сказка: вымысел сказочные герои и события сказочные предметы ---------...