найти углы ромба,если его сторона образует с диогоналями углы,разность которых равна 30*

Геометрия
найти углы ромба,если его сторона образует с диогоналями углы,разность которых равна 30*
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - один угол у - другой угол   х+у=90 х-у=30   - решаем ситстему способом сложения 2х=120 х=60, у=30   Углы ромба в два раза больше, значит они 120 град и 60 град соответственно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найти углы ромба,если его сторона образует с диогоналями углы, которые относятся как 3:7
Ответить
Математика
диаметр колеса велосипедиста 60 см.Какое расстояние проедет велосипедист,если колесо совершит 5 оборотов?
Ответить
Математика
запиши выражения и найди их значения сумма чисел 4 и 3,разность чисел 9 и 4,из числа 8 вычесть 8,к числу 10 прибавить 7
Ответить
Литература
определи,чем отличаются друг от друга сказка и сказ.Отметь отличия. Сказка: вымысел сказочные герои и события сказочные предметы ---------...
Ответить
Українська література
В казахстане на уборке урожая ежегодная работает 80 тысяч горожан из Кыргыстана.Что это за миграция&
Ответить