определи,чем отличаются друг от друга сказка и сказ.Отметь отличия. Сказка: вымысел сказочные герои и события сказочные предметы -------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------...
Литература
определи,чем отличаются друг от друга сказка и сказ.Отметь отличия. Сказка: вымысел сказочные герои и события сказочные предметы -------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------- -------------------------- сказ: описание реальных событий с элементами сказки,вымысла главная тема-жизнь и быт рабочих Урала главные герои-рабочие,мастера,добытчики есть сказочные герои и события есть волшебные предметы рассказчик ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка – занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях. (В сказках добро побеждает зло) Сказ – жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды, повествование, ведущееся от лица рассказчика. (В основе сказа лежат события, которые реально происходили когда-то давно) Отличительные черты сказа: Герои – люди обыкновенные. Фольклорная первооснова. Присутствие рассказчика – человека из народа. Волшебство и таинственность – неотъемлемая часть повествования. Отличительные черты сказки: Волшебные герои - добрые или злые. Нет рассказчика. Чтобы произошло волшебство, герою надо произнести заклинание. Не имеют реальной основы.
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