решите задачу :В магазин привезли яблоки и бананы.Когда продали половину всех яблок и 2/3 всех бананов,то яблок осталось на 70 кг больше,чем бананов.Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин,если масса привезе...

Алгебра

решите задачу :В магазин привезли яблоки и бананы.Когда продали половину всех яблок и 2/3 всех бананов,то яблок осталось на 70 кг больше,чем бананов.Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин,если масса привезенных яблок превосходила массу бананов в 3 раза?(решается уравнением,просто составьте мне уравнение а дальше я сам решу)

Автор: Гость