решите задачу :В магазин привезли яблоки и бананы.Когда продали половину всех яблок и 2/3 всех бананов,то яблок осталось на 70 кг больше,чем бананов.Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин,если масса привезе...
Алгебра
решите задачу :В магазин привезли яблоки и бананы.Когда продали половину всех яблок и 2/3 всех бананов,то яблок осталось на 70 кг больше,чем бананов.Сколько килограммов фруктов каждого вида привезли в магазин,если масса привезенных яблок превосходила массу бананов в 3 раза?(решается уравнением,просто составьте мне уравнение а дальше я сам решу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть бананов было х кг, тогда яблок было 3х кг После продажи яблок стало 3х/2, а бананов 2х/3. Можно составить уравнение 3х/2 - 2х/3 = 70 (9х - 4х)/6=70 х=84 кг Значит, бананов было 84 кг, а яблок 84*3= 252 кг
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