В трехзначном числе вычеркивают вторую цифру.В результате получается число, в 9 раз меньше исходного. Чему равна сумма цифр исходного числа.
Математика
В трехзначном числе вычеркивают вторую цифру.В результате получается число, в 9 раз меньше исходного. Чему равна сумма цифр исходного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа: 135, 225, 315, 405. Сумма цифр исходных чисел равна 9.
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