В трехзначном числе вычеркивают вторую цифру.В результате получается число, в 9 раз меньше исходного. Чему равна сумма цифр исходного числа.

Математика

В трехзначном числе вычеркивают вторую цифру.В результате получается число, в 9 раз меньше исходного. Чему равна сумма цифр исходного числа.

Автор: Гость