Время отправления электрички по рассписанию 12:00. На ваших часах 12:00, но мимо вас уже начинает проезжать предпоследний вагон, который движется мимо вас в течении 10 с. Последний вагон проходит мимо вас в течении 8 с. Электри...

Физика

Время отправления электрички по рассписанию 12:00. На ваших часах 12:00, но мимо вас уже начинает проезжать предпоследний вагон, который движется мимо вас в течении 10 с. Последний вагон проходит мимо вас в течении 8 с. Электричка отправлялась вовремя движения равноускоренно. На какое время отстают ваши часы? РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО НА ЗАВТРА)))

Автор: Гость