Время отправления электрички по рассписанию 12:00. На ваших часах 12:00, но мимо вас уже начинает проезжать предпоследний вагон, который движется мимо вас в течении 10 с. Последний вагон проходит мимо вас в течении 8 с. Электри...
Физика
Время отправления электрички по рассписанию 12:00. На ваших часах 12:00, но мимо вас уже начинает проезжать предпоследний вагон, который движется мимо вас в течении 10 с. Последний вагон проходит мимо вас в течении 8 с. Электричка отправлялась вовремя движения равноускоренно. На какое время отстают ваши часы? РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО НА ЗАВТРА)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная скорость предпоследнего вагона: [latex]v_{0}=at,[/latex] Где t - искомое время отставания часов, а - ускорение поезда. Пусть S - длина вагона [latex]S=v_{0}t_{1}+\frac{at_{1}^2}{2}=att_{1}+\frac{at_{1}^2}{2}.[/latex] Это уравнение для перемещения предпоследнего вагона. Тогда конец последнего вагона пройдет перемещение 2S за t2 = 10+8 = 18 c: [latex]2S=v_{0}t_{2}+\frac{at_{2}^2}{2}=att_{2}+\frac{at_{2}^2}{2},\ \ \ S=\frac{att_{2}}{2}+\frac{at_{2}^2}{4}.[/latex] Приравняв полученные выражения для S, получим уравнение для t: [latex]2tt_{2}+t_{2}^2=4tt_{1}+2t_{1}^2,\ \ \ \ t=\frac{t_{2}^2-2t_{1}^2}{4t_{1}-2t_{2}}=\frac{324-200}{40-36}=31\ c.[/latex] Ответ: часы отстают на 31 с.
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