Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов, находящихся на расстоянии 72 км один т другого, и едут навстречу друг другу. Первый проезжает а час 16 км, а а второй-20 км. Через какое время они встретятся? Составить ур...

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов, находящихся на расстоянии 72 км один т другого, и едут навстречу друг другу. Первый проезжает а час 16 км, а а второй-20 км. Через какое время они встретятся? Составить уравнение.

Автор: Гость