Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов, находящихся на расстоянии 72 км один т другого, и едут навстречу друг другу. Первый проезжает а час 16 км, а а второй-20 км. Через какое время они встретятся? Составить ур...

Математика
Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов, находящихся на расстоянии 72 км один т другого, и едут навстречу друг другу. Первый проезжает а час 16 км, а а второй-20 км. Через какое время они встретятся? Составить уравнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть через х ч велосипедисты встретяться, тогда 16х км проедет первый велосипедист до встречи 20х км проедет второй велосипедист до встречи По условию известно, что расстояние между городами 72 км. Составим уравнение: 16х + 20х = 72 36х = 72 х = 72 : 36 х = 2 Ответ. Они встретяться через 2 часа.   2 способ решения (без уравнения) 16 + 20 = 36 (км/ч) скорость сближения велосипедистов 72 6 36 = 2 ч время встречи.
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