площади трех граней прямоугольника параллепипеда 24, 48, 72 см в квадрате. найдите диагональ параллелепипеда  

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Пусть А, В и С - измерения параллелепипеда. Тогда А * В = 24 А * С = 48 В * С = 72 перемножив все эти равенства, получаем А² * В² * С² = 82944 или А * В * С = 288 Тогда А = 4 , В = 6 , С = 12, а диагональ параллелепипеда D = √ (А² + В² + С²) = √ (4² + 6² + 12²) = √ 196 = 14 см.