помогите написать сочинение на тему "что я люблю"
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помогите написать сочинение на тему "что я люблю"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самом деле каждый человек на нашей планете что - то предпочитает. У каждого есть свои увлечения,мечты.Например я люблю кататься на велосипеде.Просто нравиться крутить педали и наслаждаться погодой летом.Ещё мне нравиться ходить в школу.В школе я получаю новые знания и понимаю что мне это очень пригодиться в будущем.Ещё я люблю гулять с друзьями,с ними весело и можно поговорить, либо поиграть.Без них было бы скучно.Я считаю что каждый человек что - то любит.Этого не перечислить,потому что на планете много людей.
Гость:
Сочинение на тему "Что я люблю" Каждый человек индивидуален. У каждого есть свои личные предпочьтенья. На сегоднешний день, в нашем мире существуют множество увлекательных занятий. Каждое из них приносят людям разную пользу, а кому -то доставляет огромное удовольствие. У меня также есть свои любимые увлеченья. Первое:я очень люблю танцевать, потому, что именно танец являеться способом передачи своих чувств. К тому же спорт приносит человеку только здоровье.Мое второе увлечение это музыка. Мне нравиться классическая музыка.Она настолько разная, что иногда доводит меня до слез , а иногда заставляет улыбаться.А еще, учные установили, что классичская музыка способна вылечить множество самых разных болезней.И наконец, самое мое любимое занятие это читать.Литература делает человека сильным и умным.Читая я переживаю все те моменты что и главный герой, я набираюсь новых знаний и потом делюсь с друзьями. Я много чего люблю, но самоу главное я уже рассказала.
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