Ружье расположено горизонтально на высоте 3 метра над землей. Через какое время после выстрела пуля упадет на землю?
Физика
Ружье расположено горизонтально на высоте 3 метра над землей. Через какое время после выстрела пуля упадет на землю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку ружье расположено горизонтально, то время до падения пули на землю такое же, как и при свободном падении, то есть равно t = √ (2 * h / g) = √ (2 * 3 / 9,8) ≈ √ 0,61 ≈ 0,78 c.
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