Мяч брошен с поверхности Земли под углом 45 градусов к горизонту со скоростью 20 м/с. Определите наибольшую высоту подъёма, дальность полёта, скорость в наивысшей точке траектории, скорость и координаты мяча через 2 с. после на...

Гость: Гость:

Координаты через время t: х = v0cosa *t = 20*0,7*2 = 28 м. y = v0sina *t - gt^2/2 = 20*0,7*2 - 10*4/2 = 8 м. Проекции скорости на оси Х и У через время t: [latex]v_{x}=v_{0}cosa*=20*0,7=14\ m/c,[/latex] [latex]v_{y}=v_{0}sina-gt=20*0,7-10*2=-6\ m/c.[/latex] Тогда модуль скорости через время t: [latex]v=\sqrt{v_{x}^2+v_{y}^2}=\sqrt{196+36}\approx 15,2\ m/c. [/latex] Итак ответ на последний вопрос задачи: Скорость через 2 с : 15,2 м/с. Координаты через 2 с: (28 м; 8 м). P.S. Даю формулы и ответы на предыдущие вопросы(на всякий случай): Дальность: [latex]S=\frac{v_{0}^2sin2a}{2g}=40\ m.[/latex] Высота подъема: [latex]H=\frac{v_{0}^2sin^2a}{2g}=20\ m.[/latex] Скорость в наивысшей точке траектории: [latex]v_{1}=v_{0}cosa=14\ m/c.[/latex]