написать діалог на тему "Мій улюблений вид спорту"

Гость: Гость:

Розмова двох учнів. –Привіт,Павло. -Привіт,Андрій. -Скажи це правда,що ти займаєшся легкою атлетикою? - Так, Андрію мені дуже подобається цей вид спорту. Я навіть не хворію ,а згадай,що було минулі роки! -Павло, друже,а чи можна приєднатись до вошої команди? -Ти ,Андрію приходь завтра на тренування.Думаю ,що з твоєю спортивною тілобудовою тебе візьмуть із з задоволенням. -Дякую, що ти Павло в мене віриш. -Та,дурниці.Миж найкращі друзі...