написать діалог на тему "Мій улюблений вид спорту"

Қазақ тiлi
написать діалог на тему "Мій улюблений вид спорту"
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                                      Розмова двох учнів.       –Привіт,Павло.      -Привіт,Андрій.       -Скажи це правда,що ти займаєшся легкою атлетикою?       - Так, Андрію мені дуже подобається цей вид спорту. Я навіть не хворію ,а згадай,що було минулі роки!        -Павло, друже,а чи можна приєднатись до вошої команди?        -Ти ,Андрію приходь завтра на тренування.Думаю ,що з твоєю спортивною тілобудовою тебе візьмуть із з задоволенням.         -Дякую, що ти Павло в мене віриш.         -Та,дурниці.Миж найкращі друзі... 
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