из А в В одновременно выехали 2 автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь . Второй проехал первую половину пути со скорость 36км/ч , а вторую- со скорость на 24 км/ч большей скорости первого , в результате ...

Алгебра
из А в В одновременно выехали 2 автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь . Второй проехал первую половину пути со скорость 36км/ч , а вторую- со скорость на 24 км/ч большей скорости первого , в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом . Найдите скорость первого автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость вычисляется как отношение всего пройденного пути ко всему времени, затраченному на прохождение этого пути. Если весь путь принят за S, а скорость первого автомобилиста за Х, то второй автомобилист  S/2  проехал со скоростью 36 км/ч, а S/2 со скоростью  Х + 24. Получаем уравнение                             S                                        1                          72 * (2 * X + 48) Х = ------------------------------------ = ------------------------------- = ----------------------         (S/2) / 36 + (S/2) / (X + 24)      1 / 72 + 1 / (2 * X + 48)       72 + (2 * X + 48)  2 * X² + 120 * X = 144 * X + 3456   X² - 12 * X - 1728 = 0 X₁ = -36 (не подходит)   Х₂ = 48 Итак, скорость первого автомобилиста 48 км/ч
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