из А в В одновременно выехали 2 автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь . Второй проехал первую половину пути со скорость 36км/ч , а вторую- со скорость на 24 км/ч большей скорости первого , в результате ...

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из А в В одновременно выехали 2 автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь . Второй проехал первую половину пути со скорость 36км/ч , а вторую- со скорость на 24 км/ч большей скорости первого , в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом . Найдите скорость первого автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

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