Визначте похідну функції f(x)=2sinx+3x²
Алгебра
Визначте похідну функції f(x)=2sinx+3x²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f '(x) = 2 * (sin x)' + 3 * 2 * x = 2 * cos x + 6 * x
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