Укажіть значення похідної функції f(x)=e^3x-2 - ln(3x-1) у точці х нульове=2/3
Алгебра
Укажіть значення похідної функції f(x)=e^3x-2 - ln(3x-1) у точці х нульове=2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F (X) = e^(3 * X -2) - ln (3 * X -1) F '(X) = e^(3 * X -2) * (3 * X - 2)' - 1 / (3 * X - 1) * (3 * X - 1)' = = 3 * e^(3 * X - 2) - 3 / (3 * X - 1) При X = 2/3 F ' (X) = 3 * e° - 3 / (2 - 1) = 3 - 3 = 0
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