В колхозе засеяно 12000 га земли кукурузой и и пшеницей. Площадь, засеянная кукурузой, на 40% больше площади, засеянной пшеницей. Сколько га земли засеяно кукурузой?

Алгебра

В колхозе засеяно 12000 га земли кукурузой и и пшеницей. Площадь, засеянная кукурузой, на 40% больше площади, засеянной пшеницей. Сколько га земли засеяно кукурузой?

Автор: Гость