В колхозе засеяно 12000 га земли кукурузой и и пшеницей. Площадь, засеянная кукурузой, на 40% больше площади, засеянной пшеницей. Сколько га земли засеяно кукурузой?

Алгебра
В колхозе засеяно 12000 га земли кукурузой и и пшеницей. Площадь, засеянная кукурузой, на 40% больше площади, засеянной пшеницей. Сколько га земли засеяно кукурузой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть пшеницы посадили  Х га. Тогда кукурузы посадили  Х * (1 + 40 / 100) = 1,4 * X га. Получаем уравнение Х + 1,4 * Х = 2,4 * Х = 12000 ,   откуда  Х = 12000 / 2,4 = 5000 Итак, пшеницы посадили 5000 га, а кукурузы  5000 * 1,4 = 7000 га.
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