що таке зрада і чим вона огидна для менеЦе має бути щось ніби твір
Музыка
що таке зрада і чим вона огидна для менеЦе має бути щось ніби твір
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Гость:
Зрада це як в вайне береш и периходиш на чужой бок.
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