що таке зрада і чим вона огидна для менеЦе має бути щось ніби твір  

Музыка
що таке зрада і чим вона огидна для менеЦе має бути щось ніби твір  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зрада це  як  в  вайне  береш  и  периходиш  на  чужой  бок.
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