Какое количество теплоты потребуется,что бы довести до кипения воду в объёме 1 литр,температура которой t=15 градусов?Температура кипнения примите равной t1=100 градусов.  

Физика
Какое количество теплоты потребуется,что бы довести до кипения воду в объёме 1 литр,температура которой t=15 градусов?Температура кипнения примите равной t1=100 градусов.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(delta)T Отсюда Q-кол-во теплоты , с-удельная теплоемкость вещ-ва в данном случае с=4200 дельта Т - Т2-Т1 т е 100-15=85 m=rV r=1000 rg/m V=1l ili 0,001m ^3 Q=4200x1x85=357000 
Гость:
Масса воды   m=V*po=1кг Q=c*m*(t2-t1)=4200*1*(100-15)=357000 Дж = 357кДж
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