Моторная лодка прошла по течению реки 105 км причем проплыла этот путь на 2 часа быстрее ем против течения реки Найдите скорость течения реки если скорость моторной лодки в стоячей воде 18 км\ч

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х км/ч скорость течения 105/(18+х) ч затратила времени лодка когда плыла по течению 105/(18-х) ч затратила времени лодка когда плыла против течения По условию известно, что лодка прошла по течению реки путь на 2 часа быстрее, чем против течения рек. 105/(18-х) - 105/(18+х) = 2 105(18+х) - 105(18-х) = 2(18-х)(18+х) 105х + 105х = 2(324-х²) 105х = 324-х² х² + 105х - 324 = 0 Д= 11025 + 1296 = 12321 х1 = (-105 - 111)/2 = -108 (не удовл.) х2 = (-105 + 111)/2 = 3 Ответ. 3 км/ч скорость течения реки.