Моторная лодка прошла по течению реки 105 км причем проплыла этот путь на 2 часа быстрее ем против течения реки Найдите скорость течения реки если скорость моторной лодки в стоячей воде 18 км\ч

Алгебра
Моторная лодка прошла по течению реки 105 км причем проплыла этот путь на 2 часа быстрее ем против течения реки Найдите скорость течения реки если скорость моторной лодки в стоячей воде 18 км\ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость течения 105/(18+х) ч затратила времени лодка когда плыла по течению 105/(18-х) ч затратила времени лодка когда плыла против течения По условию известно, что лодка прошла по течению реки путь на 2 часа быстрее, чем против течения рек. 105/(18-х) - 105/(18+х) = 2 105(18+х) - 105(18-х) = 2(18-х)(18+х) 105х + 105х = 2(324-х²) 105х = 324-х² х² + 105х - 324 = 0 Д= 11025 + 1296 = 12321 х1 = (-105 - 111)/2 = -108 (не удовл.) х2 = (-105 + 111)/2 = 3 Ответ. 3 км/ч скорость течения реки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Что такое отрезок? Что такое луч? Как сравнить два угла?
Ответить
Математика
записати всі чотирицифрові числа сума цифр яких дорівнює 3
Ответить
Физика
В однородном магнитном поле с индукцией В вращается частица массой m, имеющая заряд q. Как изменится радиус окружности, если индукция В увеличится ...
Ответить
Физика
Тело бросают вертикально, придавая ему скорость 30 м/с. Через сколько секунд оно окажется на высоте 40 метров и какова будет его скорость?
Ответить
Алгебра
Моторная лодка прошла 28 км по течению реки и 25 км против течения реки за то же время за которое она могла в стоячей воде пройти 54 км Найдите ско...
Ответить