Моторная лодка прошла 28 км по течению реки и 25 км против течения реки за то же время за которое она могла в стоячей воде пройти 54 км Найдите скорость лодки в стоячей воде если скорость течения реки равна 2 км\ч

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Моторная лодка прошла 28 км по течению реки и 25 км против течения реки за то же время за которое она могла в стоячей воде пройти 54 км Найдите скорость лодки в стоячей воде если скорость течения реки равна 2 км\ч

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