Моторная лодка прошла 28 км по течению реки и 25 км против течения реки за то же время за которое она могла в стоячей воде пройти 54 км Найдите скорость лодки в стоячей воде если скорость течения реки равна 2 км\ч
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Моторная лодка прошла 28 км по течению реки и 25 км против течения реки за то же время за которое она могла в стоячей воде пройти 54 км Найдите скорость лодки в стоячей воде если скорость течения реки равна 2 км\ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х собственная скорость лодки, тогда получаем ур-ие 28/(х+2) + 25/(х-2) = 54/х умножаем на общий знаменатель х*(х в квадрате - 4) 28х(х-2)+25х(х+2)=54(хв кв. -4) 28х в кв -56х +25 х в кв.+50х - 54х в кв. +216=0 -х в кв.-6х+216=0 Д=900 х1=12 х2=-18, Ответ 12 км/ч скорость лодки в стоячей воде
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