пятизначное число кратное 10, начинается с цифры 1. Если эту цифру перенести на место десятков, не меняя порядка остальных цифр, разделить новое число на 2 и от частного отнять 165, то получится исходное число, которое требуетс...

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Запись исходного числа: 1xyz0, где неизвестные могут принимать значения от 0 до 9. Само число тогда равно: 10 000 + 1000х + 100у + 10z + 0 Тогда новое число: 10 000x + 1000y + 100z + 10 Из условия получим следующее уравнение: (10 000x + 1000y + 100z + 10)/2 - 165 = 10 000 + 1000х + 100у + 10z После упрощений получим: 100x+10y+z = 254, то есть x = 2, y = 5, z = 4. Исходное число: 12540