a) запишите в виде дроби выражение числитель 1 знаменатель (x+11)(x+12) плюс числитель 1 знаменатель (x+12)(x+13) плюс ... 1/(x+21)(x+22) б) найдите значение полученной дроби при x=-12

Алгебра
a) запишите в виде дроби выражение числитель 1 знаменатель (x+11)(x+12) плюс числитель 1 знаменатель (x+12)(x+13) плюс ... 1/(x+21)(x+22) б) найдите значение полученной дроби при x=-12
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Решение найти нельзя так как при х=-12 дробь теряет смысл, на ноль делить нельзя
Гость:
а)          1          +            1          +          1           +           1          +         1           (x+11)(x+12)      (х+12)(х+13)     (х+13)(х+14)       (х+14)(х+15)     (х+15)(х+16) +            1           +           1          +           1          +            1           +     (x+16)(x+17)       (х+17)(х+18)      (х+18)(х+19)      (х+19)(х+20)              1           +           1          ;   (x+20)(x+21)       (х+21)(х+22)    б) при х=-12, решение невозможно т.к. на ноль делить нельзя  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите  пожалуйсто по данному началу написать соченение о своих любисых книгах.       Книги, Без которых я не могу обойтись   Если бы книгам угро...
Ответить
Физика
Каким способом  можно определить объём шара, диаметр которого несколько больше внутреннего диаметра мензурки?
Ответить
Литература
сочинение-рассуждение о роли знаний в жизни человека
Ответить
Физика
Лыжник начинает спускаться с горы,имея начальную скорость 2 м/сек. и в течение 0,5 мин. проезжает 240 м. С каким ускорением лыжник спускается с гор...
Ответить
Физика
СКОЛЬКО ДРОВ НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАГРЕТЬ 50Л ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОМ КОТЛЕ МАССОЙ 10КГ ОТ 15 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ДО 65ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ?
Ответить