a) запишите в виде дроби выражение числитель 1 знаменатель (x+11)(x+12) плюс числитель 1 знаменатель (x+12)(x+13) плюс ... 1/(x+21)(x+22) б) найдите значение полученной дроби при x=-12
Алгебра
a) запишите в виде дроби выражение числитель 1 знаменатель (x+11)(x+12) плюс числитель 1 знаменатель (x+12)(x+13) плюс ... 1/(x+21)(x+22) б) найдите значение полученной дроби при x=-12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение найти нельзя так как при х=-12 дробь теряет смысл, на ноль делить нельзя
Гость:
а) 1 + 1 + 1 + 1 + 1 (x+11)(x+12) (х+12)(х+13) (х+13)(х+14) (х+14)(х+15) (х+15)(х+16) + 1 + 1 + 1 + 1 + (x+16)(x+17) (х+17)(х+18) (х+18)(х+19) (х+19)(х+20) 1 + 1 ; (x+20)(x+21) (х+21)(х+22) б) при х=-12, решение невозможно т.к. на ноль делить нельзя
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