сочинение-рассуждение о роли знаний в жизни человека
Литература
сочинение-рассуждение о роли знаний в жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С каждым новым днём в мире постоянно людей создают что - то новое.Новые технологии,новые предметы,вещи.Это то,что мы видим перед собой каждый день.На самом деле раньше в СССР такого не было.Всё только создавалось.Появлялись новые ученые которые с каждым новым днём всё больше и больше думали над тем,как что - то создать.В итоге мы получили машины,пускай в них есть какой то вред но они помогают нам быстрее передвинуться в какое то определённое место.Например появились компьютеры без которых мы сейчас не можем найти какую то информацию или просто развлечься.Вообщем с каждым новым днём мы получаем что - то новое.
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