сочинение-рассуждение о роли знаний в жизни человека

Гость: Гость:

С каждым новым днём в мире постоянно людей создают что - то новое.Новые технологии,новые предметы,вещи.Это то,что мы видим перед собой каждый день.На самом деле раньше в СССР такого не было.Всё только создавалось.Появлялись новые ученые которые с каждым новым днём всё больше и больше думали над тем,как что - то создать.В итоге мы получили машины,пускай в них есть какой то вред но они помогают нам быстрее передвинуться в какое то определённое место.Например появились компьютеры без которых мы сейчас не можем найти какую то информацию или просто развлечься.Вообщем с каждым новым днём мы получаем что - то новое.