(А)распределите 70 билетов между тремя классами пропорционально числам 2,3,и 5 в выстовки собак учавствовали собаки больших, средних и мелких пород, число которых находилось в отношении 4:8:3 сколько всего собак н...

Алгебра

(А)распределите 70 билетов между тремя классами пропорционально числам 2,3,и 5 в выстовки собак учавствовали собаки больших, средних и мелких пород, число которых находилось в отношении 4:8:3 сколько всего собак на выстовке если: собак средних пород на 20 бельше, чем мелких.

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