(А)распределите 70 билетов между тремя классами пропорционально числам 2,3,и 5 в выстовки собак учавствовали собаки больших, средних и мелких пород, число которых находилось в отношении 4:8:3 сколько всего собак н...
Алгебра
(А)распределите 70 билетов между тремя классами пропорционально числам 2,3,и 5 в выстовки собак учавствовали собаки больших, средних и мелких пород, число которых находилось в отношении 4:8:3 сколько всего собак на выстовке если: собак средних пород на 20 бельше, чем мелких.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+3+5=10 (ч) - все билеты 2)70:10=7 (билетов) - одна часть 3)7*2=14 (билетов) - для одного класса 7*3=21 (билет) - для другого класса 7*5=35 (билетов) - для третьего класса 1)8-3=5 (ч) разница между собаками средних пород и мелких 2)20:5=4 (собаки) - одна часть 3)4+8+3=15 (ч) - все собаки 4)4*15=60 (собак) - на выставке
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