(А)распределите 70  билетов  между тремя  классами  пропорционально числам  2,3,и 5      в выстовки собак учавствовали собаки  больших, средних  и мелких пород, число которых находилось  в отношении 4:8:3 сколько всего собак  н...

Алгебра
(А)распределите 70  билетов  между тремя  классами  пропорционально числам  2,3,и 5      в выстовки собак учавствовали собаки  больших, средних  и мелких пород, число которых находилось  в отношении 4:8:3 сколько всего собак  на выстовке если: собак средних пород  на 20 бельше, чем мелких. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+3+5=10 (ч) - все билеты 2)70:10=7 (билетов) - одна часть 3)7*2=14 (билетов) - для одного класса    7*3=21 (билет) - для другого класса    7*5=35 (билетов) - для третьего класса   1)8-3=5 (ч) разница между собаками средних пород и мелких 2)20:5=4 (собаки) - одна часть 3)4+8+3=15 (ч) - все собаки 4)4*15=60 (собак) - на выставке
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