 Соляных растворов FeCl3, K2CO3, Na2S гидролизденулері как ходит?Теңдеуін написав, середины какой скажите ya kazawka i ne mogla perevodit

Гость: Гость:

Если я правильно понимаю, то нужно написать уравнения гидролиза приведенных солей и указать, какой будет среда раствора. Первая ступень гидролиза: FeCl3 + H2O <=> Fe(OH)Cl2 + HCl Вторая ступень: Fe(OH)Cl2 + H2O <=> Fe(OH)2Cl + HCl Третья ступень: Fe(OH)2Cl + H2O <=> Fe(OH)3 + HCl Cреда раствора будет кислой. Первая ступень: К2СО3 + Н2О <=> KOH + KHCO3 Вторая ступень: КНСО3 + Н2О <=> KOH + H2CO3 Среда раствора будет щелочной. Первая ступень: Na2S + H2O <=> NaOH + NaHS Вторая ступень: NaHS + H2O <=> NaOH + H2S Среда раствора будет щелочной.