На луче РК взята точка М так, что РМ=5см.Сколько отрезков длиной 3 см можно отложить на луче от точки М? Сколько отрезков длиной 7 см можно можно отложить на луче от точки М?

Математика
На луче РК взята точка М так, что РМ=5см.Сколько отрезков длиной 3 см можно отложить на луче от точки М? Сколько отрезков длиной 7 см можно можно отложить на луче от точки М?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч - часть прямой - ограничен только с одной стороны точкой Р. В напрвлении точки К луч бесконечен и соответственно в этом направлении на луче можно отложить бесконечное число отрезков любого размера от точки М. Если же речь идет о направлении от М к Р, то в первом случае можно отложить один отрезок длиной 3 см, во втором случае - ни одного.
Гость:
так как луч имеет начало и не иеет конца, то от точки М к точке К можно отложить бесконечное множество отрезков любой длины ( в данном случае 3см и 7см), если же отрезки откладывать в обратном порядке, т.е. от точки М к точке Р, то можно отложить только один отрезок, равный 3см
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