У неравностороннего треугольника одна сторона равна 5 см,другая-3 см.Чему равна третья сторона?
Геометрия
У неравностороннего треугольника одна сторона равна 5 см,другая-3 см.Чему равна третья сторона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух сторон тр-ка всегда больше третьей. Значит третья сторона треугольника может быть меньше: 5+3= 8 см, и больше 5-3=2 см. Ответ: Третья сторона может быть равна любому действительному числу в интервале: (2; 8)
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