В любой окружности отношение длины окружности к ее диа- метру одно и то же и приближенно равно 22/7   а)Определите длину окружности, диаметр которой равен 3 см.   б)При каком диаметре длина окружности равна 10 см? (Ответы округ...

Гость: Гость:

а)Определите длину окружности, диаметр которой равен 3 см. так как диаметр равен 3 см и составляет 7 частей, а длина окружности - х см и составляет 22 части, то получим х=3*22/7=9,4см б)При каком диаметре длина окружности равна 10 см? так как диаметр равен х см и составляет 7 частей, а длина окружности - 10 см и составляет 22 части, то получим х=10*7/22=3,2см