В любой окружности отношение длины окружности к ее диа- метру одно и то же и приближенно равно 22/7 а)Определите длину окружности, диаметр которой равен 3 см. б)При каком диаметре длина окружности равна 10 см? (Ответы округ...
Алгебра
В любой окружности отношение длины окружности к ее диа- метру одно и то же и приближенно равно 22/7 а)Определите длину окружности, диаметр которой равен 3 см. б)При каком диаметре длина окружности равна 10 см? (Ответы округляйте до десятых.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Определите длину окружности, диаметр которой равен 3 см. так как диаметр равен 3 см и составляет 7 частей, а длина окружности - х см и составляет 22 части, то получим х=3*22/7=9,4см б)При каком диаметре длина окружности равна 10 см? так как диаметр равен х см и составляет 7 частей, а длина окружности - 10 см и составляет 22 части, то получим х=10*7/22=3,2см
Гость:
а) [latex]L=\frac{22d}{7}=\frac{22*3}{7}\approx9,4\ cm.[/latex] б) [latex]d=\frac{7L}{22}=\frac{7*10}{22}\approx3,2\ cm.[/latex]
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