1)С какой скоростью мяч оттолкнулся от поверхности Земли, если он подпрыгнул на высоту 1,25м? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2)Тело в течение 10 с свободно падает...

Физика

1)С какой скоростью мяч оттолкнулся от поверхности Земли, если он подпрыгнул на высоту 1,25м? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2)Тело в течение 10 с свободно падает на поверхность Луны с высоты, равной 80 м. Определите ускорение свободного падения на Луне. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Ракета поднимается вертикально вверх с ускорением 30 см^2(квадрат). В ней находится тело массой 10 кг. Каков вес тела? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Скрутого берега реки высотой 20 м бросают горизонтально камень со скоростью 15 м\с. Через какое время и с какой скоростью камень упадет в воду ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Над колодцем глубиной 20 м бростают вертикально вверх камень со скорростью 15 м\с. Через сколько секунд он достигнет дня колодца! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заранее спасибо!!!

Автор: Гость