1)С какой скоростью мяч оттолкнулся от поверхности Земли, если он подпрыгнул на высоту 1,25м? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2)Тело в течение 10 с свободно падает...
Физика
1)С какой скоростью мяч оттолкнулся от поверхности Земли, если он подпрыгнул на высоту 1,25м? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2)Тело в течение 10 с свободно падает на поверхность Луны с высоты, равной 80 м. Определите ускорение свободного падения на Луне. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Ракета поднимается вертикально вверх с ускорением 30 см^2(квадрат). В ней находится тело массой 10 кг. Каков вес тела? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Скрутого берега реки высотой 20 м бросают горизонтально камень со скоростью 15 м\с. Через какое время и с какой скоростью камень упадет в воду ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Над колодцем глубиной 20 м бростают вертикально вверх камень со скорростью 15 м\с. Через сколько секунд он достигнет дня колодца! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) По закону сохранения энергии: [latex]\frac{mv^2}{2}=mgh,\ \ \ \ v=\sqrt{2gh}.[/latex] v = 5 м/с. 2) [latex]h=\frac{at^2}{2};\ \ \ \ a=\frac{2h}{t^2}=\frac{2*80}{100}=1,6\ m/c^2.[/latex] 3) Уравнение динамики в проекции на вертикальную ось: N - mg = ma, где N - реакция опоры, равная по модулю весу тела. N = m(g+a) = 10*(10+30) = 400 Н. 4) Уравнения кинематики в проекциях на вертик. ось: [latex]h=\frac{gt^2}{2},\ \ \ t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=2\ c.[/latex] Скорость при падении найдем из закона сохранения энергии: [latex]mgh+\frac{mv_{0}^2}{2}=\frac{mv^2}{2},\ \ \ v=\sqrt{v_{0}^2+2gh}=\sqrt{225+400}=25\ m/c.[/latex] Ответ: 2 с; 25 м/с. 5) Найдем сначала высоту подъема относительно уровня Земли: [latex]H=\frac{v_{0}^2}{2g}=\frac{225}{20}=11,25\ m.[/latex] Теперь находим время падения с высоты (h+H): [latex]H+h=\frac{gt_{1}^2}{2},\ \ \ t_{1}=\sqrt{\frac{2(H+h)}{g}}. [/latex] К этому времени добавим время подъема: [latex]t_{2}=\frac{v_{0}}{g}.[/latex] Итоговое время полета до падения в воду: [latex]t=t_{1}+t_{2}=\sqrt{\frac{2(H+h)}{g}}+\frac{v_{0}}{g}=\sqrt{\frac{2*31,25}{10}}+1,5=2,5+1,5=4\ c.[/latex] Ответ: 4 с.
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