1.эдс источника тока 2 в, а его внутренние сопротивление 1 Ом. ОПРЕДЕЛИТЕ СИЛУ ТОКА ЕСЛИ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ЦЕПИ ПОТРЕБЛЯЕТ МОЩНОСТЬ 0,75 Вт? 2. Батарея аккумуляторов имеет ЭДС 12 В. сила тока в цепи 4 А, а напряжение на клеммах 11 ...
Алгебра
1.эдс источника тока 2 в, а его внутренние сопротивление 1 Ом. ОПРЕДЕЛИТЕ СИЛУ ТОКА ЕСЛИ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ЦЕПИ ПОТРЕБЛЯЕТ МОЩНОСТЬ 0,75 Вт? 2. Батарея аккумуляторов имеет ЭДС 12 В. сила тока в цепи 4 А, а напряжение на клеммах 11 В. Определите силу тока короткого замыкния. 3. Автомобильную лампу, на которой написано " 12 В, 100 Вт", подключили к аккумулятору с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 0,06 Ом. Найдите силу тока и мощность тока в лампе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. По закону Ома для замкнутой цепи: U = E - Ir Мощность во внешней цепи: P = U*I Получим квадратное уравнение для I: [latex]rI^2\ -\ EI\ +\ P\ =\ 0,\ \ \ I^2-2I+\frac{3}{4}=0,\ \ \ 4I^2-8I+3=0[/latex] D=16, [latex]I_{1}=0,5\ A,\ \ \ \ I_{2}=1,5\ A.[/latex] 2. Найдем внутр. сопротивление ист. тока: [latex]r=\frac{E-U}{I}=\frac{1}{4}\ Om[/latex] Тогда ток короткого замыкания: [latex]I_{kz}=\frac{E}{r}=48\ A.[/latex] 3. Найдем сопротивление лампы: [latex]R=\frac{U^2}{P}=\frac{144}{100}=1,44\ Om.[/latex] Сила тока в цепи: [latex]I=\frac{E}{R+r}[/latex] I = 12/1,5 = 8 A. Мощность тока в лампе: [latex]P=I^2*R=64*1,44=92,16\ Wt[/latex] Ответ: 8 А; 92,16 Вт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точка Е не лежит в плоскости параллелограмма ABCD. Докажите,что прямая, проходящая через середины отрезков АЕ и ЕВ, параллельна стороне СD паралле...
Математика
Физика
Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. О...
Химия
1) Технический оксид ртути(II)содержит примеси, массовая доля которых составляет 10%. Определите массу и количество вещесва кислорода, который можн...