1.эдс источника тока 2 в, а его внутренние сопротивление 1 Ом. ОПРЕДЕЛИТЕ СИЛУ ТОКА ЕСЛИ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ЦЕПИ ПОТРЕБЛЯЕТ МОЩНОСТЬ 0,75 Вт? 2. Батарея аккумуляторов имеет ЭДС 12 В. сила тока в цепи 4 А, а напряжение на клеммах 11 ...

Алгебра

1.эдс источника тока 2 в, а его внутренние сопротивление 1 Ом. ОПРЕДЕЛИТЕ СИЛУ ТОКА ЕСЛИ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ЦЕПИ ПОТРЕБЛЯЕТ МОЩНОСТЬ 0,75 Вт? 2. Батарея аккумуляторов имеет ЭДС 12 В. сила тока в цепи 4 А, а напряжение на клеммах 11 В. Определите силу тока короткого замыкния. 3. Автомобильную лампу, на которой написано " 12 В, 100 Вт", подключили к аккумулятору с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 0,06 Ом. Найдите силу тока и мощность тока в лампе.

Автор: Гость