Решить задачи: 1) Газ при давлении 6,0 атм и температуре 293 К занимает объем 855 л. Найти объем, занимаемый той же массой газа при температуре 248 К и давлении 4,0×10⁵ Па. 2) Сколько весит воздух, занимающий объем 150 л при ...

Физика

Решить задачи: 1) Газ при давлении 6,0 атм и температуре 293 К занимает объем 855 л. Найти объем, занимаемый той же массой газа при температуре 248 К и давлении 4,0×10⁵ Па. 2) Сколько весит воздух, занимающий объем 150 л при температуре 288 К и давлении 1,5×10⁵ Па? 3) Найти массу углекислого газа в баллоне вместимостью 40 л при температуре 288 К и давлении 50 атм.

Автор: Гость