Решить задачи: 1) Газ при давлении 6,0 атм и температуре 293 К занимает объем 855 л. Найти объем, занимаемый той же массой газа при температуре 248 К и давлении 4,0×10⁵ Па. 2) Сколько весит воздух, занимающий объем 150 л при ...
Физика
Решить задачи: 1) Газ при давлении 6,0 атм и температуре 293 К занимает объем 855 л. Найти объем, занимаемый той же массой газа при температуре 248 К и давлении 4,0×10⁵ Па. 2) Сколько весит воздух, занимающий объем 150 л при температуре 288 К и давлении 1,5×10⁵ Па? 3) Найти массу углекислого газа в баллоне вместимостью 40 л при температуре 288 К и давлении 50 атм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Осн. уравнение состояния: P1V1=nRT1, n = (P1V1)/(RT1) P2V2=nRT2, V2 = (nRT2)/P2 = V1*(P1T2)/(P2T1) = 855*6*248 / (4*293)= 1085,5 л Ответ: 1085,5 л. 2) PV = mRT/M (молярная масса воздуха: 0,029 кг/моль) m = (PVM)/(RT)= 1,5*10^5*0,15*0,029 / (8,31*288) = 0,27 кг. Вес воздуха: Р = mg = 2,7 Н. Ответ: 2,7 Н. 3) PV = mRT/M (М = 0,044 кг/моль) m = (PVM) / (RT) = 5*10^6*0,04*0,044 / (8,31*288) = 5,5 кг. Ответ: 5,5 кг.
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