Герой сказки Антуана де Сент - Экзюпери Маленький принц так охарактеризовал взрослых: Я вам рассказывал так подробно об астериоиде Б - 612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рас...

География

Герой сказки Антуана де Сент - Экзюпери Маленький принц так охарактеризовал взрослых: Я вам рассказывал так подробно об астериоиде Б - 612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, Они спрашивают: -Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько заробатывает его отец? И после того воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: -Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби-, Они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: - Я видел домза сто тысяч франков-, и тогда они восклицают: -Какая красота!-... Уж такой народ эти взрослые. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Вот вопросы ( Если знаете пожалуйста пишите): 1) Определите, о каком психологическом явлении говорит Маленький принц. Ответ объясните. 2) Предположите, как влияет это явление на развитие межличностных отношений. 3) Какие вопросы взрослых о новом друге вы считаете действительно важными? Почему?

Автор: Гость