Герой сказки Антуана де Сент - Экзюпери Маленький принц так охарактеризовал взрослых: Я вам рассказывал так подробно об астериоиде Б - 612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рас...
География
Герой сказки Антуана де Сент - Экзюпери Маленький принц так охарактеризовал взрослых: Я вам рассказывал так подробно об астериоиде Б - 612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, Они спрашивают: -Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько заробатывает его отец? И после того воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: -Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби-, Они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: - Я видел домза сто тысяч франков-, и тогда они восклицают: -Какая красота!-... Уж такой народ эти взрослые. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Вот вопросы ( Если знаете пожалуйста пишите): 1) Определите, о каком психологическом явлении говорит Маленький принц. Ответ объясните. 2) Предположите, как влияет это явление на развитие межличностных отношений. 3) Какие вопросы взрослых о новом друге вы считаете действительно важными? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Я считаю что Маленький принц говорит о том что взрослые уже не дети и им надо все объяснять на их языке.Взрослые "любят цифры" так говорит о взрослых МАленький принц. 2)Возможно при таких отношениях со взрослыми мальчик растет в сфере взаимонепонимания,споров,конфликтов.Ему не хватает родительского тепла,ласки. 3)Я считаю что самым главным вопросом должен быть вопрос "Из какой он семьи?"Потому что от того как ведут себя его родители так он и будет вести себя.И тем более "новый друг"из такой семьи может подать дурной пример ребенку и испортить его.
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