К Ослику ИА на день рождения пришли друзья ,принесли торт и конфет. Масса торта и кофет =4.4 кг. Масса конфет была в 4.5 раза больше чем масса торта. Найти вес торта.

Математика

К Ослику ИА на день рождения пришли друзья ,принесли торт и конфет. Масса торта и кофет =4.4 кг. Масса конфет была в 4.5 раза больше чем масса торта. Найти вес торта.

Автор: Гость