К Ослику ИА на день рождения пришли друзья ,принесли торт и конфет. Масса торта и кофет =4.4 кг. Масса конфет была в 4.5 раза больше чем масса торта. Найти вес торта.
Математика
К Ослику ИА на день рождения пришли друзья ,принесли торт и конфет. Масса торта и кофет =4.4 кг. Масса конфет была в 4.5 раза больше чем масса торта. Найти вес торта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-масса торта тогда масса конфет 4,5х 4,5х+х=4,4 5,5х=4,4 х=0,8 масса торта -0,8кг
Гость:
х кг - масса торта 4,5х масса конфет По условию известно, что масса торта и конфет 4,4 кг, составим уравнение: х + 4,5х = 4,4 5,5х = 4,4 х = 4,4 : 5,5 х = 0,8 0,8 кг - масса торта 4,5 * 0,8 = 3,6 кг масса конфет Ответ. 0,8 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
треугольник АВС -равносторонний, со стороной а, ЕД - его средняя линия, параллельна АС, Найдите периметр треугольника ВЕД
Математика
В хозяйстве 8 комбайнов,12 тракторов,а грузовиков на 5 больше,чем комбайнов и тракторов вместе. Сколько...????? Поставь вопрос и реши задачу
Физика
Тележка двигается вдоль наклонной плоскости с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показал 7 с, тележка находилась против отметки 70см...
Физика
уравнение движения материальной точки имеет вид х=0.4t2 написать формулу зависимости vx(t) и построить ее график показать на графике штриховкой пло...