В хозяйстве 8 комбайнов,12 тракторов,а грузовиков на 5 больше,чем комбайнов и тракторов вместе. Сколько...????? Поставь вопрос и реши задачу
Математика
В хозяйстве 8 комбайнов,12 тракторов,а грузовиков на 5 больше,чем комбайнов и тракторов вместе. Сколько...????? Поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько всего техники в хозяйстве? 8+12+5=25грузовиков 8+12+25=45 всего техники
Гость:
Сколько всего в хозяйстве техники? 1) 8+12+5=25(гр) 2)8+12+20=45(тех)-всего
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