В хозяйстве 8 комбайнов,12 тракторов,а грузовиков на 5 больше,чем комбайнов и тракторов вместе. Сколько...????? Поставь вопрос и реши задачу

Математика

В хозяйстве 8 комбайнов,12 тракторов,а грузовиков на 5 больше,чем комбайнов и тракторов вместе. Сколько...????? Поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость