Собственная скорость теплохода в 9 раз больше, чем скорость течения реки. Плывя по течению теплоход проходит 45 км за 1ч 15 мин. Найдите скорость теплохода против течения.
Математика
Собственная скорость теплохода в 9 раз больше, чем скорость течения реки. Плывя по течению теплоход проходит 45 км за 1ч 15 мин. Найдите скорость теплохода против течения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость течения 9х км/ч собственная скорость теплохода По условию известно, что плывя по течению теплоход проходит 45 км за 1ч 15 мин = 1 15/60 ч = 1,25 ч Составим уравнение: 1,25 * (х + 9х) = 45 1,25 * 10х = 45 12,5х = 45 х = 45 : 12,5 х = 3,6 3,6 км/ч скорость течения 9 * 3,6 = 32,4 км/ч собственная скорость теплохода 32,4 - 3,6 = 28,8 км/ч скорость теплохода против течения реки. Ответ. 28,8 км/ч
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