Собственная скорость теплохода в 9 раз больше, чем скорость течения реки. Плывя по течению теплоход проходит 45 км за 1ч 15 мин. Найдите скорость теплохода против течения.

Математика

Собственная скорость теплохода в 9 раз больше, чем скорость течения реки. Плывя по течению теплоход проходит 45 км за 1ч 15 мин. Найдите скорость теплохода против течения.

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