Одна из сторон прямоугольника 24 см, а другая в 3 раза больше.Найдите периметр прямоугольника
Математика
Одна из сторон прямоугольника 24 см, а другая в 3 раза больше.Найдите периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 * 3 = 72 см другая сторона прямоугольника 2*(24 + 72) = 192 (см) периметр прямоугольника Ответ. 192 см.
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