Одна из сторон прямоугольника 24 см, а другая в 3 раза больше.Найдите периметр прямоугольника

Математика
Одна из сторон прямоугольника 24 см, а другая в 3 раза больше.Найдите периметр прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 * 3 = 72 см другая сторона прямоугольника 2*(24 + 72) =  192 (см) периметр прямоугольника Ответ. 192 см. 
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