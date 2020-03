Изготовлены гирлянды из шаров зеленого, красного и желтого цветов. Количества шаров не желтого цвета 23, количество шаров не красного цвета 20, а количество шаров не зеленого цвета 15. Сколько шаров в гирлянде, сколько шаров зе...

Гость: Гость:

зеленого, красного и желтого g x y H - шаров в гирлянде [latex]\begin{cases} x+g = 23\\g+y=20\\x+y=15 \end{cases}\\ \ \left \{ {{g+y=20} \atop {x+y=15}} \right\ \left \{ {{y=20-g} \atop {x+20-g=15}} \right\\ \left \{ {{x+g = 23} \atop {x+20-g=15}} \right\ \\ [/latex] [latex]\left \{ {{x+g = 23} \atop {x-g=-5}} \right\ | \ -\ \left \{ {{x+g = 23} \atop {2g=28}} \right\ [/latex] зеленых 14 y=20 - g желтых 6 х + y =15 красных 9 Всего H 29 *проверка* все сошлось