Изготовлены гирлянды из шаров зеленого, красного и желтого цветов. Количества шаров не желтого цвета 23, количество шаров не красного цвета 20, а количество шаров не зеленого цвета 15. Сколько шаров в гирлянде, сколько шаров зе...
Математика
Изготовлены гирлянды из шаров зеленого, красного и желтого цветов. Количества шаров не желтого цвета 23, количество шаров не красного цвета 20, а количество шаров не зеленого цвета 15. Сколько шаров в гирлянде, сколько шаров зеленого цвета, сколько шаров желтого цвета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зеленого, красного и желтого g x y H - шаров в гирлянде [latex]\begin{cases} x+g = 23\\g+y=20\\x+y=15 \end{cases}\\ \ \left \{ {{g+y=20} \atop {x+y=15}} \right\ \left \{ {{y=20-g} \atop {x+20-g=15}} \right\\ \left \{ {{x+g = 23} \atop {x+20-g=15}} \right\ \\ [/latex] [latex]\left \{ {{x+g = 23} \atop {x-g=-5}} \right\ | \ -\ \left \{ {{x+g = 23} \atop {2g=28}} \right\ [/latex] зеленых 14 y=20 - g желтых 6 х + y =15 красных 9 Всего H 29 *проверка* все сошлось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите первообразную для функции y=2(2+5)^4 нужно выбрать один вариант ответа из предложенных: Y=(2x+5)^5+C Y=(2x+5)^5/4+C Y=(2x+5)^5/5+C Y=4(2x+5...
Математика
картина с рамой стоит 13200 руб причём картина в 10 раз дороже рамы. сколько стоит картина и сколько стоит рама? решение без х.
Математика
папа привёз 7 одинаковых пакетов с картофелем, по 4 кг в каждом. За неделю мама использовала 2 пакета с картофелем. Сколько кг картофеля у нее оста...
Қазақ тiлi