Изготовлены гирлянды из шаров зеленого, красного и желтого цветов. Количества шаров не желтого цвета 23, количество шаров не красного цвета 20, а количество шаров не зеленого цвета 15. Сколько шаров в гирлянде, сколько шаров зе...

Математика

Изготовлены гирлянды из шаров зеленого, красного и желтого цветов. Количества шаров не желтого цвета 23, количество шаров не красного цвета 20, а количество шаров не зеленого цвета 15. Сколько шаров в гирлянде, сколько шаров зеленого цвета, сколько шаров желтого цвета.

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