Найдите первообразную для функции y=2(2+5)^4 нужно выбрать один вариант ответа из предложенных: Y=(2x+5)^5+C Y=(2x+5)^5/4+C Y=(2x+5)^5/5+C Y=4(2x+5)^3+C Y=(2x+5)^5/3+ C ? Помогите пожалуйста,работу нужно до завтра сделать ((((
Алгебра
Найдите первообразную для функции y=2(2+5)^4 нужно выбрать один вариант ответа из предложенных: Y=(2x+5)^5+C Y=(2x+5)^5/4+C Y=(2x+5)^5/5+C Y=4(2x+5)^3+C Y=(2x+5)^5/3+ C ? Помогите пожалуйста,работу нужно до завтра сделать ((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первообразной для функции y=2(2х+5)^4 будет (2х+5)^5 /5+C проверка диффиренциированием ((2х+5)^5 /5+C)'=((2х+5)^5 /5)'+C'=1/5*((2x+5)^5)'+0= =1/5*5*(2x+5)^4*(2x+5)'=(2x+5)^4 *2=2(2х+5)^4
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