Найдите первообразную для функции y=2(2+5)^4 нужно выбрать один вариант ответа из предложенных: Y=(2x+5)^5+C Y=(2x+5)^5/4+C Y=(2x+5)^5/5+C Y=4(2x+5)^3+C Y=(2x+5)^5/3+ C ? Помогите пожалуйста,работу нужно до завтра сделать ((((

Алгебра

Найдите первообразную для функции y=2(2+5)^4 нужно выбрать один вариант ответа из предложенных: Y=(2x+5)^5+C Y=(2x+5)^5/4+C Y=(2x+5)^5/5+C Y=4(2x+5)^3+C Y=(2x+5)^5/3+ C ? Помогите пожалуйста,работу нужно до завтра сделать ((((

Автор: Гость