а)потратили 80 % суммы осталось? б)мужчин составляет 75% сколько работников составляют женщины? в)девочки составляют 40% класса.сколько процентов составляют мальчики?
Математика
а)потратили 80 % суммы осталось? б)мужчин составляет 75% сколько работников составляют женщины? в)девочки составляют 40% класса.сколько процентов составляют мальчики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 100% - 80% = 20% осталось б) 100% - 75% = 25% составляют женщины в) 100 - 40 = 60% составляют мальчики
Гость:
100-80=20( сумма) 100-75=25(женщин) 100-40=60(мальчиков)
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