ABCD-прямоугольник угол PAB=30 градусов 2АР=РС=4см Чему равна длина отрезка ВС? 

Геометрия
ABCD-прямоугольник угол PAB=30 градусов 2АР=РС=4см Чему равна длина отрезка ВС? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 2АР=4, то АР=2, РС=4, то АС=2+4=6 получаем треугольник АВС, где АС- гипотенуза, по условию угол РАВ=САВ=30, а сторона -катет, лежащий напртив угла в 30 градусов. По правилу, в прямоугольном треугольнике сторона, лежащая напротив угла в 30 град, равна половине гипотенузе, т.е. 6/2=3 или ВС=АС*синус 30=6*1/2=3  
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