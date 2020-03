5 желаний на английском

I want to go to London I want to see Big Ben I want to uvididit Buckingham Palace I want to ividet bloody bridge I want to go in the parks of London

I want to be free. Я хочу стать свободным I want to become a famous man. Я хочу стать известным человеком. I want to buy a new bicycle. Я хочу купить новый велосипед. I want to become a writer. Я хочу стать писателем. I want to embrace my mother. Я хочу обнять мою маму. I want to go to grandparents next summer. Я хочу поехать к бабушке и дедушке следующим летом.